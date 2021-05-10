الجهاز الفني لمنتخب الشباب يستدعي 70 لاعباً للقائمة الأولية

2021/05/10 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعقرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بكرة القدم استدعاء سبعين لاعباً للقائمة الأولية تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وذكر بيان مقتضب للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين أن" الملاك التدريبي لمنتخب الشباب استدعى "70" لاعباَ للانخراط في التدريبات التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراَ في ملعب الشعب الثاني".وأضاف أن" على جميع اللاعبين المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر أن وجد".

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