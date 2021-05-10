مواجهات جديدة بين الفلسطينين والجيش الاسرائيلي في حي شيخ جراح

2021/05/10 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اندلعت فجر اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح في القدس، عقب مهاجمة المستوطنين الحي ومحاولة اقتحامه.

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وأفادت وكالة "معا" الفلسلطينية، بأن "القوات الإسرائيلية اعتدت على عدد من المقدسيين الذين توجهوا إلى حي الشيخ جراح فجرا، عقب محاولات المستوطنين اقتحام الحي، بوابل من القنابل والأعيرة المطاطية وخراطيم المياه".

وقام الشبان الفلسطينيون بإغلاق مداخل الحي الرئيسية بالحاويات والحجارة لمنع تقدم المستوطنين.

كما هاجم المستوطنون بعد منتصف الليل، حي شعفاط في القدس، وتصدى لهم الشبان ومنعوهم من التقدم.

وتشهد القدس الشرقية اشتباكات ليلية أثناء شهر رمضان بين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جانب آخر.

وتطورت أحداث القدس، عقب محاولات منع القوات الإسرائييلية الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفرض قيود كثيرة على المصلين، كذلك جاءت قبيل جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين.

وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

رويترز

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