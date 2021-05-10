الثقافة النيابية: آلية جديدة لتوزيع منحة الصحفيين

2021/05/10 | 09:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، اليوم الاثنين، عن اعداد آلية جديدة لتوزيع منحة الصحفيين والفنانين والادباء.وقال عضو اللجنة النائب بشار الكيكي، في تصريح صحفي، انه “سيتم اعداد آلية جديدة لصرف منحة الصحفيين والفنانين والادباء المدرجة ضمن موازنة2021 والمقرر توزيعها خلال العام الحالي”.واشار الى “تضمين اسماء المستحقين للمنحة بالتنسيق مع وزارة […]

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