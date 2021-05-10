اصابة منتسب في الاستخبارات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

2021/05/10 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة منتسب في الاستخبارات بجروح بعد تعرضه لمحاولة اغتيال غربي العاصمة بغداد.

المصدر قال في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه منتسب في استخبارات الداخلية ضمن منطقة حي العامل غربي العاصمة بغداد".واضاف ان "الحادث اسفر عن اصابة المنتسب بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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