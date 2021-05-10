"جثته عادت منزوعة الأعضاء".. موت شاعر مناهض لانقلاب ميانمار بعد احتجازه

2021/05/10 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المجلس العسكري في ميانمار، جثة الشاعر البارز، خيت تي، الذي وافته المنية في أحد المستشفيات عقب احتجازه في أحد المعتقلات، بحسبما ما أفادت أسرته.

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