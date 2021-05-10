مصرع وإصابة 5 أشخاص باصطدام عجلة بعمود للإنارة في كركوك

2021/05/10 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر امني في كركوك، اليوم الاثنين، بمصرع اثنين واصابة ثلاثة اخرين باصطدام عجلة بعمود انارة قرب مبنى الحكومة المحلية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عجلة صغيرة اصطدمت بعمود انارة قرب مبنى الحكومة المحلية في كركوك ما تسبب بوفاة اثنين واصابة ثلاثة اخرين كانوا على متن العجلة".

وافاد ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث فيما نقلت عجلات الاسعاف المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والمتوفين الى الطب العدلي".

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