بالقائمة.. عماد محمد يستدعي (70) لاعباً لمنتخب شباب العراق الكروي

2021/05/10 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إستدعى الملاك التدريبي الجديد لمنتخب شباب العراق بقيادة الدولي عماد محمد اليوم الإثنين ( 10 آيار 2021)، القائمة الأولية لمنتخب شباب العراق تحضيراً للإستحقاقات الخارجية.

وذكر الملاك التدريبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" القائمة الأولية تضمنت سبعين لاعباً وذلك للإنخراط في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب الشعب الدولي".

وطالب الملاك التدريبي اللاعبين،" المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر أن وجد".

تعرف على قائمة السبعين لاعب:

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