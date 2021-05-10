الصحة تبدي خوفها من تحول بعض الأماكن لبؤر وبائية خلال أيام الأعياد

2021/05/10 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عبر مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير، الاحد (9 ايار 2021)، عن خطورة الوضع الصحي الوبائي في العراق، مشيرا الى ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "الوضع الوبائي في البلاد ما زال خطيرا واعداد المصابين عالية والمستشفيات مكتظة بمرضى كورونا وكذلك العنايات المركزة مملوءة".

واضاف "رفعنا توصية بالإجراءات الوقائية، وتم اقرار الحظر الشامل في فترة العيد، كحال الكثير من البلدان المجاورة خلال فترة العيد ".

ودعا الى "عدم التزاور او اقامة الحفلات، او ارتياد المولات لانها ستكون بؤرة لنقل الوباء"، مشيرا الى "ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتكرار تعقيم اليدين".

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