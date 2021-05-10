سان جيرمان يسقط في كمين رين ويبتعد عن اللقب

2021/05/10 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعرضت آمال باريس سان جيرمان، في الفوز بلقب الدوري الفرنسي لضربة كبيرة، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي1-1 أمام مضيفه رين، أمس الأحد، في المرحلة الـ36 من المسابقة.وفي اليوم التالي لإعلانه تجديد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2025، سجل النجم البرازيلي نيمار هدف السبق من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا […]

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