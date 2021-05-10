2021/05/10 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إخماد حريق ضخم داخل معمل للعصائر شمال شرق بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:31

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