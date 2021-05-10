2021/05/10 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ زهير الصباغ ⃰-;-تعالج الدراسة التالية المفهوم الماركسي لموضوع العرق ومن ثم تقاطعه مع المفهوم الماركسي للطبقة.



وستتناول هذه الدراسة عددا من المواضيع المتعلقة مثل كيفية قيام البرجوازية باستخدام سلاح العنصرية وذلك في إقامة نظام الاستعمار الاستيطاني الداخلي، ونظام العبودية، وفي عملية تبخيس إنسانية بعض البشر.يعتقد الماركسيون بان العنصرية تخدم مصالح الطبقة الراسمالية من خلال تجزئة الط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة - زهير الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة - زهير الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).