فرصة عمل طموحات العمال - سلامه ابو زعيتر

2021/05/10 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيممقال بعنوان: فرصة عمل طموحات عمال فلسطين• د.



سلامه أبو زعيتريعود شهر مايو ليشكل رفاعة جديدة، ومنبرا حرا تعلو فيه الأصوات النضالية متبنيه لمطالب العمال التي تعكس تطلعاتهم وآمالهم الانية والمستقبلية في ظل ما يعيشونه من ظروف مركبة وقاسية في علاقات العمل وتداعيات جائحة الكورنا (كوفيد-19)، والتي يجب الوقوف على ادق التفاصيل فيها لمواجهة الإشكاليات والتحديات والمشاكل ......





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