الصدر: الاغتيالات أسلوب الجبناء

2021/05/10 | 09:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان الاغتيالات اسلوب الجبناء، داعيا الحكومة الى تقديم الجناة للعدالة باسرع وقت.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر، اليوم الاثنين، ان "للمشاركة في الانتخابات شروطها وميثاقها الذي على الجميع ان يلتزم به ضمن الاطر الشرعية والعقلية والاجتماعية والوطنية، وليست الاغتيالات منها على الاطلاق بل هو اسلوب الجبناء او من يريد النيل من امن الوطن وسلامته".

وتابع: "ندعو الحكومة الى تقديم الجناة الى العدالة باسرع وقت، وندعو الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالصبر".

PUKmedia وكالات

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