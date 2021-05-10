فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً في مصنع للعصائر ببغداد

2021/05/10 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق اندلع داخل معمل عصائر شمال شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل معمل كربلاء للعصائر شمال شرقي العاصمة بغداد بعد ان بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبير استمرت اكثر من 5 ساعات عمل […]

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