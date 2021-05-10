2021/05/10 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً في مصنع للعصائر ببغداد .. أنباء عن خسائر ’هائلة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً في مصنع للعصائر ببغداد .. أنباء عن خسائر ’هائلة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).