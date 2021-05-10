الكتلة العربية في الكنيست تدعم تحالف لابيد وبينيت لتشكيلة حكومة وحدة وطنية

2021/05/10 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تكليف رئيس حزب "يش عتيد" المعارض، يئير لابيد، بتشكيل الحكومة في إسرائيل، أفادت وسائل إعلام محلية أن حزب القائمة العربية الموحدة (راعم) يدعم حكومة وحدة وطنية.

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