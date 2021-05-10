طهران تسلم بغداد مذكرة احتجاج على حرق مقراتها الدبلوماسية في العراق

2021/05/10 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشدة التعرض للاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق، وقال انه تم تسليم السفارة العراقية بطهران مساء الاحد مذكرة احتجاج اثر الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء.

وردا على سؤال حول قيام الليلة الماضية بإضرام النار في جدار القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء ، قال: "للأسف ، هاجم بعض الأشخاص الليلة الماضية القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء ، والتي اتصلت بها القنصلية الإيرانية والسفارة الإيرانية.



بغداد ".



تعاملت القوات الامنية معهم

وقال الدبلوماسي الإيراني الكبير: "إن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة الهجوم على منشآتها الدبلوماسية في العراق وتأمل أن يؤدي العراق واجباته".



قدمنا ​​الليلة الماضية مذكرة احتجاج إلى السفارة العراقية في إيران ، ونتوقع أن تؤدي الحكومة العراقية مهامها بشكل جيد.

يتبع .



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