إصابة منتسب بنيران مجهولين جنوب غربي بغداد

2021/05/10 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين (10 ايار 2021)، بان مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه منتسب في وكالة استخبارات وزارة الداخلية في منطقة حي العامل ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وتجري عمليات بحث عن المسلحين، الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وازدادت بالفترة الاخيرة عمليات الاغتيالات في بغداد وبعض المحافظات، لاسيما العمليات التي تطال منتسبين في القوات الامنية، او ناشطين في التظاهرات.

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