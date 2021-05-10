2021/05/10 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (10 أيار 2021)، إخماد حريق ضخم اندلع داخل معمل للعصائر شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل كربلاء للعصائر شمال شرق العاصمة بغداد بعد ان بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيراً استمرت اكثر من 5 ساعات عمل متواصلة دون توقف".

وأضافت، أن "الحريق اندلع فجر اليوم في تمام الساعة الرابعة فجرا واستمرت عمليات الاخماد الى الساعة التاسعة صباحاً طوقت فرق الدفاع المدني خلالها النيران التي اشتعلت داخل كميات هائلة من الكارتون وسكيبات خشبية داخل المعمل المشيد من طابقين بمساحة 2500 متر مربع وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".

وأشار البيان، إلى أن "الدفاع المدني طلبت إثر ذلك فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق ضخم اندلع داخل معمل للعصائر شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق ضخم اندلع داخل معمل للعصائر شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).