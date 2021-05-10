2021/05/10 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بإعلان البيت الأبيض ​حالة الطوارئ​ في 17 ولاية إضافة ل​واشنطن​، بعد تعرض أكبر خط أنابيب وقود لهجوم إلكتروني.وذكرت وكالة ” cbsnews” الأمريكية إن هذا الإعلان جاء بعد هجمات قرصنة متتالية، ما دفع السلطات إلى إيقاف الاتصالات وححب الإنترنت تماما لتفادي الهجمات الإلكترونية على الشركة الأمريكية.وأشارت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجمات إلكترونية.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في 17 ولاية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجمات إلكترونية.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في 17 ولاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).