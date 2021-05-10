حقوق الإنسان النيابية تدعو لتجريم عمالة الأطفال في العراق

2021/05/10 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملادعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الإثنين، لتجريم عمالة الأطفال في العراق، مطالبة بوقفة حكومية ونيابية لوقف استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استغلال الأطفال في العمالة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب أن يتوقف هذا الأمر"، مشددا على ضرورة "تجريم من يستغل عمالة الاطفال".وأشار الى أن "استغلال الاطفال في العمالة يعتبر انتهاكا صارخا بحق الطفولة وعلى الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق كل من يستغل الاطفال في العمالة وخصوصا الاعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع أعمارهم".وأكد أن "ملف عمالة الاطفال يحتاج إلى معالجة قانونية في التشريعات العراقية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في الشارع في ظل وجود الفقر وانتهاكات من بعض ذوي الأطفال لحقوقهم وعدم الاهتمام بهم وتركهم في التقاطعات وتعرضهم للخطر".وأضاف، أن "استغلال الاطفال في الكسب المالي يجب أن يتوقف لإنه انتهاك صارخ وعلى السلطات التنفيذية والقضائية اخذ دورها وعلى مجلس النواب ايجاد الفقرات القانونية للحد من هذه الظاهرة".وصوت مجلس الوزراء أمس الاحد، على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل وأحاله لمجلس النواب.

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