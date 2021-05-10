جامعة البصرة تقيم عددا من الأنشطة التخصصية والمتنوعة للأرتقاء بمسيرتها وخدمة المجتمع

2021/05/10 | 10:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مع شركة نفط البصرة اتفاقاً للتعاون المشترك البصرة ـ سعدي السند : شارك رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي في المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الالكتروني تحت عنوان (لنقرّب المسافات) والذي نظمه الفريق الوزاري المختص بمشاركة 100 مؤسسة عالمية ومحلية واكثر من 50 متحدث وخبير عالمي .المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الالكتروني(لنقرّب المسافات)وتضمنت المشاركة ...

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