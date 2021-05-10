2021/05/10 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ علي الاحمد ـ زهراء صباحتعرضت المشايع في بغداد والمحافظات بالسنوات السابقة الى تلكؤ بالرغم من تحقيقها نسب انجاز عالية وتعود اسبابه الى العديد من المشاكل اهمها التخصيص المالي.وكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "هناك خطة لدى محافظة بغداد لإدخال المشاريع المنفذة في عامي 2019-2020 إلى الخدمة مع إزاحة جميع المشاريع المتلكئة وأن تكون قيد العمل وفي طور الإنجاز".وأضاف، أن "هناك مشاريع مرتقبة في مناطق أطراف بغداد وستنفذ كذلك مشاريع ضخمة في منطقة المعامل"، مبيناً أن "مناطق سبع البور وابو غريب وقضاء المدائن تكتسب هي الأخرى أهمية وهناك أعمال فيها عبر بناء المدارس وتبليط الشوارع وتنفيذ شبكات الماء والصرف الصحي فضلاً عن إضافة محولات كهربائية لتلك المناطق".وتابع، أما "في منطقة الحسينية فهناك مشاريع إكساء يستمر العمل فيها"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أعمال متوقفة لدى المحافظة في مناطق الأطراف".وبشأن ملف المدارس قال العطا، إن "العمل مستمر وينجز خلال 6 أشهر وهذه تعتبر فترة سريعة جدا".وحول مخصصات الموازنة لإقامة المشاريع في بغداد، أكد أن "ما خصص في الموازنة للمحافظة غير كافٍ والعمل الآن يشمل مشاريع استراتيجية كالماء والصرف الصحي والاكساء"، موضحا أن "تلك المشاريع مهمة وسنحاول إنجازها".من جانبه افاد المتحدث الرسمي باسم صحة ذي قار عمار بشار الزاملي، ان "مستشفيات عديدة قيد الانشاء في محافظة ذي قار، منها مستشفى الحوراء والبالغ نسبة الانجاز فيها الى 55 بالمئة، فضلا عن مستشفى الجبايش بسعة 200 سرير".واضاف، "مستشفى الاهوار بلغت نسبة الانجاز فيها الى 90 بالمئة، الى جانب مستشفى القلعة بسعة 21 سريرا"، مشيرا الى ان "المستشفى التركي بالمحافظة يعد بمراحل انجازه النهائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة لاستئناف العمل بمشاريع خدمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة لاستئناف العمل بمشاريع خدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).