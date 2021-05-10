العراق يصدر 4 مليون برميل إلى اميركا خلال شهر نيسان الماضي

2021/05/10 | 10:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر نيسان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي؛ أن “العراق جاء بالمرتبة السابعة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا والإكوادور وروسيا، والمرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا خلال شهر نيسان 8 ملايين و970 ألف برميل”، مبينة أن “كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.

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