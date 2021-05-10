2021/05/10 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده، الاثنين (10 ايار 2021)، أن بلاده قدمت مذكرة احتجاج إلى السفارة العراقية لدى طهران بشأن إضرام النار على جدار القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وذكر زاده، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية، “للأسف، هاجم بعض الأشخاص الليلة الماضية القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء، والتي اتصلت بها القنصلية الإيرانية والسفارة الإيرانية في بغداد، وتعاملت القوات الامنية معهم”.

وأضاف، أن “جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة الهجوم على منشآتها الدبلوماسية في العراق وتأمل أن يؤدي العراق واجباته”.

وتابع بالقول “قدمنا الليلة الماضية مذكرة احتجاج إلى السفارة العراقية في إيران، ونتوقع أن تؤدي الحكومة العراقية مهامها بشكل جيد”.

وأضرم محتجون في محافظة كربلاء النار بجدار القنصلية الإيرانية في المحافظة، احتجاجا على عملية الاغتيال التي تعرض لها الناشط من محافظات كربلاء إيهاب الوزني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسلم العراق مذكرة احتجاج على حرق مقراتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسلم العراق مذكرة احتجاج على حرق مقراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).