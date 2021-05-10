ناظم دباغ ينفي اي مشاركة لقوات مكافحة الارهاب في اغتيال سليماني

2021/05/10 | 10:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ناظم دباغ ممثل حكومة اقليم كوردستان في العاصمة الايرانية طهران مشاركة قوات مكافحة الارهاب في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال ناظم دباغ خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الانباء التي انتشرت مؤخرا حول حادثة اغتيال الحاج قاسم سليماني هي ليست الا محاولة لتخريب العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: نحن ننفي اي مشاركة لقوات مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان بعملية اغتيال الحاج قاسم سليماني، لانني انا ممثل حكومة اقليم كوردستان والاتحاد الوطني في طهران اذا كانت هناك اي شيء من هذا القبيل فكنا سنعلم من الجهات الرسمية الايرانية، وستكون هناك رسائل في اي مناسبة لكي يعلم حزبنا بحدوث أي شيء من هذا القبيل.

واوضح: ان الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني الى اقليم كوردستان والاجتماع مع المسؤولين في اقليم كوردستان وزيارة الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني والتاكيد على تعزيز العلاقات خير دليل على عدم صحة تلك الانباء.

وقال: ان الاستخبارات الايرانية من المؤسسات الفعالة جداً ولديها معلومات واسعة وكبيرة وقد اخبروني برسائل عديدة حول ملفات مهمة جداً فلماذا لم نسمع منهم اي شيء عن مشاركة قوات مكافحة الارهاب في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

واضاف: يجب علينا العمل معاً من اجل الحد من تلك المصادر التي تسيء الى سمعة جميع المشاركين في حكومة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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