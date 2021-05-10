ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم

2021/05/10 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (10 آيار 2021) بحسب رصد مخصين.بغداد – بورصة الكفاح 148,200 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 147,750 148,500 —————————— البصرة / بورصة 148,300 —————————— اربيل / بورصة 148,600 —————————— ميسان 148,400 —————————-

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