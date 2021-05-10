هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

2021/05/10 | 10:44 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: توتر متصاعد ومواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية.



قدمت الصحف العربية والإسرائيلية شرحا لأسباب تلك المواجهات وتحدثت صحف أخرى عن إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.



في الصحف كذلك اليوم: احتجاجات جنوب العراق بعد مقتل ناشط مناهض للتدخل الإيراني في العراق وأسئلة عن مصير أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه في سبتمبر المقبل.

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