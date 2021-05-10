وزيرة الهجرة تجدد دعمها للعودة الطوعية للعراقيين في الخارج ورفضها لكل أشكال العودة القسرية

2021/05/10 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

ايفان فائق جابرو دعمها للعودة الطوعية

للعراقيين في الخارج ورفضها لكل أشكال

العودة القسرية .

وقالت في تغريدة نشرتها اليوم :" ندعم

العودة (الطوعية) لأهلنا العراقيين ف

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