اصابة صحافي اثناء محاولة اغتياله في الديوانية بعد 24 ساعة عن مقتل ناشط سياسي بارز في كربلاء

2021/05/10 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الصحافي العراقي أحمد حسن إلى

محاولة اغتيال أدت إلى جروح خطرة نتيجة

إطلاق النار عليه في الديوانية فجر

الاثنين، بعد 24 ساعة على مقتل الناشط

إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة

جنوبية أخرى هي كربلاء،

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