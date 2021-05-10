مباحثات وتبادلات.. اقتصادية!!!... - غسان صابور

2021/05/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور مباحثات وتبادلات..



اقــتــصــادية!!!..."بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي سلسلة قضايا دولية على رأسها الملف السوري.وأعلن الكرملين في بيان له أن المكالمة تطرقت إلى "بعض المواضيع المطروحة على الأجندة الدولية مع التركيز على قضايا التسوية السورية".واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الروسي-الإسرائيلي على مستوى مجلسي الأمن ووزارات الدفاع ......





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