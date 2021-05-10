ميشال أونفراي (1959 - ) - غازي الصوراني

2021/05/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني ميشال أونفراي (بالفرنسية: Michel Onfray)‏ هو فيلسوف فرنسي معاصر، من فلاسفة "ما بعد الحداثة" في فرنسا، أسهم بصفة جديّة في الفلسفة الفرنسيّة المعاصرة, وهو معروف بغزارة مؤلّفاته التي تُعدُّ بالعشرات، فاستحقّ لقب أكثر الفلاسفة غزارةً وظهوراً في الإعلام.



كان يحلم بأن يكون سائق قطار فإذا به من أبرز مفكري الجيل الجديد في فرنسا، ومن وجوه "اليسار المعادي لليبرالية".



بنى خطابه على فلسفة المتعة، وأعاد قر ......





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