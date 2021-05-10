دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى غير آمنة لمجتمع الميم

2021/05/10 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة جديدة أجرتها منظمة "GLAAD" إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة، باتت "غير آمنة بشكل قاطع" للأشخاص المثليين، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس".

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