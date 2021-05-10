2021/05/10 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم قام بتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون دينار جنوبي العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زور سنداً عقارياً قيمته 83 مليون..



القبض على متهم جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زور سنداً عقارياً قيمته 83 مليون.. القبض على متهم جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زور سنداً عقارياً قيمته 83 مليون.. القبض على متهم جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).