انخفاض اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

2021/05/10 | 10:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد و إقليم كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 148500 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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