2021/05/10 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل اليوم الاثنين الى محافظة كركوك وفدا أمنيا رفيعا قادما من العاصمة بغداد.

قال مصدر امني للسومرية نيوز، ان الوفد يضم كلا من وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد الشرطه الاتحادية ، واضاف المصدر انه تم استقبالهم في مطار كركوك من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي وقائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي .

واشار المصدر الى ان الزيارة تهدف لمتابعة الملف الامني والعمليات الاستباقية التي تجريها القطعات للقضاء على فلول داعش في اطراف محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد يضم الغانمي والشمري وقيادات امنية يصل الى كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد يضم الغانمي والشمري وقيادات امنية يصل الى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).