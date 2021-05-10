مرصد الحريات الصحفية يدين محاولة اغتيال اعلامي في الديوانية

2021/05/10 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الإثنين، محاولة الإغتيال التي تعرض لها مراسل احدى القنوات الفضائية في الديوانية أحمد حسن على يد مسلح أطلق عليه النار، ولاذ بالفرار في قضاء الشامية.

وطالب المرصد في بيان ورد للسومرية نيوز" السلطات الأمنية في محافظة الديوانية بإتخاذ التدابير الكفيلة بتعقب الجناة، وسوقهم الى العدالة لينالوا جزاءهم، والعمل الجاد على وقف جرائم إستهداف الصحفيين خاصة وإن الجريمة تأتي بعد أيام من الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتراجع العراق الى المرتبة 163 في مستوى حرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة.

وتعرض حسن الى اطلاق نار في رأسه امام منزله نقل على اثرها الى المستشفى في الديوانية وبعدها الى العاصمة بغداد، فيما اشارت مصادر طبية الى ان حالته حرجة.

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