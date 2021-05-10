محافظ نينوى يعلن إطلاق 62 مليار دينار لتعويض المتضررين

2021/05/10 | 10:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / مروان ناظم

كشفت محافظة نينوى عن إطلاق 62 مليار دينار لملف التعويضات فـي المـحـافـظـة لـلـمـتـضـرريـن مـن احـتـلال «داعــش» لــهــا والعمليات العسكرية التي جــرت فيها.



وقــال المـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة الـعـلـيـا لإعـمـار الموصل عـبـد الــقــادر دخيل في تصريح صحفي، إن «المــحــافــظــة أصابها غبن كبير في مـلـف الـتـعـويـضـات»، مـشـيـراً الــى «إطــلاق 62 مليار ديـنـار لـهـذا المـلـف لـلـمـواطـنـين الـذيـن تـضـرروا جــراء احــتــلال (داعـــش) لـلـمـديـنـة عــام 201‪4 والعمليات العسكرية التي جـرت بعدها، بعد اسـتـكـمـال هــذا المــلــف مــع مـسـتـشـار رئـيـس الوزراء ووزارة المالية». ‬‬‬‬ وأضاف أن «تلك التعويضات ستوزع بين نحو 4 آلاف مواطن»، منبهاً الى أنها «يمكن أن تكون دفـعـة قـويـة لإعــادة الاعـمـار فـي المحافظة بعد أن يباشر من يحصل على هـذه المبالغ إعـادة إعـمـار أمـلاكـه، ســواء كـانـت وحــدة سكنية أو محلا تجاريا».



وبــين دخـيـل أن «نـسـبـة المـسـتـفـيـديـن مـن تلك الــتــعــويــضــات ســتــكــون بــحــدود 60 % مـن المــتــضــرريــن وخــصــوصــاً أصــحــاب الـــدور المتضررة في المدينة القديمة».

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