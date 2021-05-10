ايران تسلم العراق مذكرة احتجاج على حرق قنصليتها

2021/05/10 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن بلاده قدمت مذكرة احتجاج إلى السفارة العراقية لدى طهران بشأن إضرام النار على جدار القنصلية الإيرانية في كربلاء.وقال زاده، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية، انه “للأسف، هاجم بعض الأشخاص الليلة الماضية القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء، والتي اتصلت بها القنصلية […]

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