انحسار الوفيات والإصابات بكورونا بعد ارتفاعات قياسية

2021/05/10 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 366161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس 22.662.575 22 مليون.

وتعد حصيلة اليوم، الأولى من نوعها منذ 4 أيام، التي تقل فيها عن 400 ألف إصابة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة تسجيل 3754 وفاة بالفيروس، بعد تسجيل أكثر من 4000 حالة اليومين الماضيين، ليبلغ إجمالي الوفيات 246116.

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