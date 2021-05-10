الغانمي يصل كركوك ويجتمع مع القيادات الامنية

2021/05/10 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، الى محافظة كركوك واجتمع مع القيادات الامنية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia فإن وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي قد وصل الى محافظة كركوك وقام بزيارة قيادة العمليات المشتركة واجتمع من القيادات الامنية.

وتاتي زيارة وزير الداخلية الى كركوك بالتزامن مع ازدياد تحركات تنظيم داعش الارهابي في جنوب وشرقي محافظة كركوك.

PUKmedia محمد أحمد/كركوك

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