قوباد طالباني يجتمع مع قيادة منطقة سوران

2021/05/10 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، مع قيادة منطقة سوران للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء برلمان كوردستان.

وحضر الاجتماع آريز عبدالله وزبير عثمان وهزار كويستاني اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ولقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان وزين الدين مولود وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع الراهنة في منطقة سوران وبالكايتي والمستلزمات الخدمية للمنطقتين بالاضافة الى الاوضاع الراهنة في العراق والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة والاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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