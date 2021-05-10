الغانمي يصل كركوك لمتابعة الملف الأمني

2021/05/10 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة كركوك لبحث ملفها الأمني برفقة وفد امني كبير.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل رفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري الى محافظة كركوك، وكان في استقبالهم في مطار كركوك، محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، رئيس […]

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