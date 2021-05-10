إيران تحتج على إحراق الإطارات في محيط قنصليتها بكربلاء

2021/05/10 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تسليم السفارة العراقية لدى طهران، مذكرة احتجاج بشأن احداث يوم أمس في محافظة كربلاء.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية: "للاسف قام عدد من الافراد مساء امس بالاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء حيث تم الاتصال على الفور من قبل القنصلية (في كربلاء) والسفارة الايرانية في بغداد مع المراجع العراقية المعنية وجرى التصدي لهم من قبل القوات الامنية".

وأضاف: "قدمنا مساء امس مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في إيران وما نتوقعه من الحكومة العراقية هو العمل بمسؤولياتها بافضل صورة ممكنة".

وأوقد متظاهرون غاضبون النيران في الإطارات قرب مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، وذلك احتجاجاً على اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني.





وأظهرت صور حشدود المتظاهرين وهم يتجمعون أمام بوابة القنصلية ويشعلون النيران، فيما انتشر آخرون في الساحات المجاورة القريبة من المجمع الحكومي.

ويطالب المتظاهرون محافظ كربلاء نصيف الخطابي وقائد الشرطة اللواء احمد زيني بكشف قتلة المتظاهرين والمتورطين باعمال الاغتيال في المحافظة، أو الاستقالة من المنصب.

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