الصحة “مرتابة” من بؤر وبائية خلال أيام العيد

2021/05/10 | 11:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عبر مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، عن خطورة الوضع الصحي الوبائي في العراق، مشيرا الى ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وقال الحلفي ان “الوضع الوبائي في البلاد ما زال خطيرا واعداد المصابين عالية والمستشفيات مكتظة بمرضى كورونا وكذلك العنايات المركزة مملوءة”.

واضاف “رفعنا توصية بالإجراءات الوقائية، وتم اقرار الحظر الشامل في فترة العيد، كحال الكثير من البلدان المجاورة خلال فترة العيد”.

ودعا الى “عدم التزاور او اقامة الحفلات، او ارتياد المولات لانها ستكون بؤرة لنقل الوباء”، مشيرا الى “ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتكرار تعقيم اليدين”.

وتؤكد خلية الازمة والمؤسسات ذات العلاقة في اكثر من مناسبة ، على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الصحية، فيما اعلنت القوات الامنية عن تشديد اجراءات الحظر الوبائي وخاصة في العاصمة بغداد، التي تعد صاحبة النسبة السكانية الاكثر من بين مناطق العراق.

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