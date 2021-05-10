الصاروخ الصيني - حسن مدن

2021/05/10 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن سقط الصاروح الصيني أخيراً.



لكنه لم يسقط لا في إفريقيا، ولا في شمال السودان، ولا في طاجيكستان أو تركمانستان، ولا قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، ولا في البحر الأبيض المتوسط والدول المحيطة به، وهي الجهات التي شاع أنه سيسقط في إحداها.



الصاروح تفكك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي، ليعود "لونغ مارش 5 بي" إلى الأرض حطاماً، وهذا اسم الصاروخ الذي أطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 إبريل/ نيسان ال ......





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