2021/05/10 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت يثار تساؤل حول ما يحصل من تزامن بين الحوار الاسترتيجي الدائر بين الحكومة العراقية واالادارة الامريكية الذي يلازمه الصمت عن مخرجاته، التي ادعى رئيس الوزراء بانها قد انجزت 60% دون ملموس يذكر ..



وبين وصول اكبر بارجة حاملة طائرات بريطانية الى الخليج العربي متجهة الى الموانئ العراقية.



فاذا ما استمر تدفق الجيوش الاجنبية من جانب وتواصل اطلاق الصواريخ داخلياً من جانب اخر.



فلا صدى له سوى صمت عن ما يتمخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار استراتيجي .. وصمت تكتيكي - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار استراتيجي .. وصمت تكتيكي - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).