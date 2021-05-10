وزير الداخلية يصل الى كركوك ويجتمع بقياداتها الأمنية لبحث تزايد هجمات داعــش

2021/05/10 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري الى محافظة كركوك للاطلاع عن كثب على الواقع الأمني في المحافظة.

وكان في استقبال الغانمي كل من محافظ كركوك راكان الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، وقائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية.

مصادر ذكرت ان الغانمي سيعقد اجتماعا مع القادة والضباط للتباحث حول الاوضاع الامنية في المحافظة، وذلك بعد تزايد الهجمات التي نفذها تنظيم داعش ضد القوات الأمنية والبيشمركة.

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