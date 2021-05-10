2021/05/10 | 11:25 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 10 مايو 2021 | 11:14 صباحاً

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قوات الاحتلال تقتحم الحرم القدسي وتشن حملة اعتقالات

اندلعت مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحرم القدسي وبين المرابطين الفلسطينيين عند المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني، في حين أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بوقوع إصابات عديدة جراء إطلاق الرصاص المعدني على المعتكفين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إلى الأقصى لإسعاف المصابين.

من جهة أخرى، قال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس فراس الدبس إن قوات الاحتلال تحاصر المسجد الأقصى بشكل كامل وتستهدف جميع الموجودين داخله.

وجاء هذا بعد ليلة ساخنة من الصدامات في القدس المحتلة شملت عدة مناطق، مما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، في حين توسعت رقعة الغضب الفلسطيني لتشمل الخط الأخضر وغزة.

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