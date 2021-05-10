حقوق الإنسان: 89 محاولة اغتيال استهدفت 3 فئات منذ انطلاق تظاهرات تشرين

2021/05/10 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (10 أيار 2021)، أن 89 محاولة اغتيال استهدفت ثلاث فئات من المتاظهرن، منذ انطلاق التظاهرات الي شهدها العراق عام 2019.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة".

وأضاف، ان "محاولة اغتيال الاعلامي احمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة الحرة وتكميم الافواه واشاعة الفوضى وخلط الاوراق واخذ البلاد للمجهول".

وأوضح الغراوي ان "89 حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق استهدفت ناشطين واعلامين ومدونين".

وادان الغراوي هذه "الجريمة النكراء مطالبا الحكومة والقوات الامنية باخذ دورها بحماية الناشطين والاعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة".

وأكمل قائلاً: "اننا نحذر من منزلق خطير للبلد يهدد الكل اذا استمر مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق".

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